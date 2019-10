Juve, Sarri: "Bologna squadra pericolosa, spero ci sia Mihajlovic"

Maurizio Sarri parla alla vigilia di Juventus-Bologna, uno dei tre anticipi dell'ottava giornata in programma sabato alle 20,45 all'Allianz Stadium. Il Bologna è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa fase, è una delle squadre che recupera più palloni e tira più in porta. Sarà una squadra pericolosissima da affrontare, perchè è di alto livello", ha detto l' allenatore bianconero nel corso della conferenza stampa della vigilia. "Spero che Mihajlovic sia in panchina, lo rivedo molto volentieri", ha aggiunto.

"Contro il Bologna è più adatto Dybala o Higuain? Sono adatti entrambi a giocare domani", ha risposto Sarri che poi ha spiegato: "Douglas Costa si sta allenando ancora a parte, non c'è il suo rientro e quindi lo prenderemo in considerazione per il futuro. Danilo e Ramsey sono rientrati, per quanto riguarda Douglas e De Sciglio arrivano però notizie confortanti". "Cuadrado continuerò a farlo allenare da difensore esterno - ha fatto sapere il tecnico toscano -, sta facendo passi avanti enormi nel tenere la linea. Deve migliorare ancora a livello individuale per evitare certi rischi".

