Juve, Ronaldo per il Pallone d'Oro: crolla la quota

Cristiano Ronaldo torna prepotentemente in corsa per il Pallone d’Oro 2019. La conferma, dopo le indiscrezioni su un’incontro segreto con gli emissari della rivista France Football, arriva anche dai bookmakers, che hanno ritoccato in maniera piuttosto significativa la valutazione sul portoghese. Due giorni fa, riporta Agipronews, il tabellone Snai dava CR7 a 10,00, contro l’1,45 del favorito Virgil van Dijk e il 3,00 di Leo Messi, primo concorrente dell’olandese. La quota di Ronaldo è ora scesa a 4,00, a un soffio da quella dell’argentino, passato a 3,25; al rialzo anche l’offerta su Van Dijk, ancora in testa ma a 1,50.

Il fuoriclasse portoghese si avvicina un pò di più a quello che sarebbe il suo sesto Pallone d'Oro. "Il mio obiettivo è di restare giovane man mano che invecchio così da mantenermi competitivo. Quanti come me sono i giocatori che si esibiscono alla mia stessa età, in una squadra come la Juventus?", dichiara Ronaldo proprio al settimanale sportivo francese 'France Football' che assegnerà il premio. "All'età di 19-20 anni, ho capito che il calcio, era questione di numeri, titoli, record e obiettivi", ha aggiunto. Alla domanda se la rivalità con Messi abbia avuto un ruolo ha risposto: "Essere uno di fronte all'altro in Spagna ci ha permesso di essere migliori, più efficienti ... Al Real, ho sentito più la sua presenza di Manchester, quindi un pop più di pressione. Da un certo punto di vista, è stata una sana rivalità". Sugli ingredienti necessari per essere un marcatore prolifico ha poi risposto: "Primo, il talento. Senza quello, non puoi fare molto. Dopo, il talento senza lavoro è inutile. Nulla cade dal cielo. Non sarei mai arrivato dove sono senza la mia forza lavoro"

