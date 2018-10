Juve, Ronaldo si difende dalle accuse di stupro: "Aspetto sereno i risultati dell'indagine"

Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, rispondendo via Twitter alle nuove accuse di stupro provenienti dalla riapertura del caso denunciato da Kathryn Mayorga: "Nego con forza le accuse di cui sono un bersaglio. Considero la violenza un crimine abietto, contrario a tutto ciò che sono e a ciò in cui credo. Non ho intenzione di alimentare lo show mediatico montato da persone che si vogliono promuovere a mie spese. La mia coscienza è pulita e mi consente di aspettare con tranquillità i risultati di ogni indagine".

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 ottobre 2018

