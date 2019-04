Juve, Ronaldo convocato per l'Ajax. Out Chiellini e Emre Can

Giorgio Chiellini e Emre Can out, Cristiano Ronaldo presente. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha ufficializzato i convocati per la sfida di mercoledì sera in casa dell'Ajax, valida per i quarti di finale di Champions League. Nella lista non figurano il difensore, fermato da una contrattura al polpaccio sinistro come conseguenza di una botta ricevuta nei giorni scorsi, e il centrocampista, a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata in Juve-Milan.

Questi i convocati: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Mandzukic, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola, Nicolussi Caviglia.

