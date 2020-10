Juve, Pirlo: "Chiellini e de Ligt out, Bonucci non al meglio"

"Chiellini non ci sarà sicuramente, Bonucci vedremo domani mattina anche se non è al meglio". Lo ha detto il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Barcellona. E sul possibile rientro di Cristiano Ronaldo ha spiegato: "Dobbiamo aspettare l'esito ha fatto il tampone come per gli altri giocatori, in serata avremo il responso definitivo".

"Il Barcellona è una squadra forte composta da grandi campioni, dovremo fare una grande partita, non avendo difensori i giocatori dovranno sacrificarsi", ha proseguito l'allenatore bianconero che ha aggiunto: "Dovremo fare un grande match".

