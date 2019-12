Juve, la rivelazione di Tevez: "In finale di Champions pensavo al Boca"

Non si può certo dire che questo sia il momento più semplice, calcisticamente parlando, della vita di Carlos Tevez. L'ex attaccante bianconero, non trova spazio nel suo Boca Juniors, ma non ne vuole sapere di andarsene dalla Bombonera. “Questa squadra è la mia vita. È così importante che quando ero alla Juve e nel 2015 stavo per giocare la finale di Champions contro il Barcellona, io pensavo al Boca", ha rivelato l'Apache in un'intervista rilasciata all'emittente ESPN.

E le offerte per l'allora ex centravanti di City e United non mancavano di certo, a maggior ragione dopo una stagione strepitosa come quella 2014-15. "Mi volevano tutti: Bayern, Atletico. Ma io sentivo di voler tornare a casa e vincere qualcosa con questa maglia. Perciò - prosegue l'argentino - ad inizio stagione ho detto ad Agnelli che avrei spaccato tutto, ma che alla fine dell’anno sarei voluto tornare al Boca. Lui mi ha capito”.

Il cuore di Carlos Tevez ha solo due colori: azul y oro: “Voglio continuare con il Boca, anche come porta oggetti per l’allenamento. Non vado da nessuna parte non ho altre motivazioni2. Una vera dichiarazione d'amore quella del piccolo centravanti di Fuerte Apche agli xeneizes a cui assicura: "Se mi cerca il Real Madrid, gli dico che voglio rimanere al Boca”.

