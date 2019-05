Juve, attesa per il futuro di Allegri: Conte in pole

Attesa a Torino per le possibili novità sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico è alla Continassa per dirigere l'allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente Andrea Agnelli è a Milano per l'assemblea della Lega Serie A. Nella tarda serata di ieri sono circolate voci su clamorosi sviluppi e un possibile divorzio fra Allegri e la Juve a fine stagione, dopo cinque anni con cinque Scudetti vinti consecutivamente. In pole per l'eventuale sostituzione c'è Antonio Conte, tentato da un ritorno in bianconero. Sull'ex ct della Nazionale è forte però anche il pressing dell'Inter, pronta a sua volta a dare il ben servito a Luciano Spalletti.



