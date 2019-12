Juve, De Ligt: "Se non fossi calciatore, sarei manager per battere Raiola"

"Se non fossi diventato un calciatore avrei fatto l'agente per cercare di battere Mino Raiola. O avrei cercato di reclutarlo". A dichiararlo Matthijs De Ligt, fresco vincitore del Premio Kopa come miglior Under 21 del 2019, che si racconta al magazine francese France Football, fra passato, presente e ambizioni future. "Scherzi a parte non ho mai pensato a cosa avrei potuto fare. Ero ossessionato dall'idea di diventare un calciatore. I miei genitori erano d'accordo - racconta il giovane bianconero - ma prima dovevo finire gli studi. Cosa che ho fatto. Dicono che sarei diventato sicuramente un uomo d'affari".

Parlando dell'ultima stagione con l'Ajax, che lo ha consacrato nel grande calcio, De Ligt dichiara: "Il mio miglior ricordo tra i professionisti è la scorsa stagione nella sua interezza. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa d'Olanda, siamo andati molto vicini alla finale di Champions League. È stato favoloso". Sull'esordio in Nazionale, il bianconero ricorda: "Stavo facendo colazione al centro di formazione all'Ajax. L'allenatore mi si era avvicinato per parlarmi, mi chiedevo cosa volesse dirmi e ha annunciato che ero stato selezionato nella squadra nazionale. Ho immediatamente chiamato mio padre per dirglielo. È un tale onore giocare per la Nazionale e riuscire a farlo a 17 anni è qualcosa di incredibile".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata