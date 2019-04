Juve, Allegri: "Ronaldo? Speriamo di averlo con l'Ajax ma sarà difficile"

E sulla sfida con il Cagliari: "Test importante per Kean. Mandzukic? Ha la febbre, valutiamo se portarlo. Out Spinazzola e Perin"

"Sta lavorando, speriamo di averlo per la partita con l'Ajax, anche se è difficile". E' cauto sulle condizioni di Ronaldo il tecnico Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "Sta lavorando bene tutti i giorni, bisogna essere fiduciosi", ha aggiunto.

Tornando alla trasferta, si allunga la lista degli indisponibili in casa Juve. "Mandzukic ha un po' di febbre, vediamo se portarlo a Cagliari o no - ha annunciato Allegri - Perin ha preso un colpo alla spalla, stamattina ha una visita e non verrà con noi, speriamo di recuperarlo per l'Ajax. Spinazzola invece ieri ha avuto un problema al ginocchio, tre 3-4 giorni verranno fatti altri esami, al momento non è disponibile e credo che prima di 10-15 giorni non lo sarà se tutto va bene. Dovremo essere 13 giocatori di movimento più tre portieri compreso Szczesny".

Per quanto riguarda gli altri acciaccati, Douglas Costa "è in buona condizione, dovrebbe essere a disposizione contro l'Ajax. Khedira ha lavorato con la squadra, potrebbe esserci per la sfida contro il Milan - ha proseguito - Cuadrado sta lavorando bene, è imminente il ritorno in squadra, si parla di 7-10 giorni. Dybala? Lo valuto oggi, dipende dal polpaccio. Se può giocare viene con noi, altrimenti è inutile portarlo a Cagliari".

Chi sarà sicuramente in campo è invece Moise Kean: "E' giovane e ha entusiasmo, sta bene. Domani per lui è un bel test". "Giocherà contro una squadra tosta, è un ragazzo di 19 anni con qualità importanti, sta facendo gol e speriamo continui a farli, poi ci saranno momenti di alti e bassi - ha aggiunto l'allenatore bianconero - Non è facile per un ragazzo mantenere l'equilibrio, deve lavorare e migliorarsi quotidianamente. Può diventare un giocatore importante ma tutto questo dipende da lui".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata