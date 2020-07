Juve a Cagliari con la testa al Lione. Torna Buffon, chance Higuain

di Alberto Zanello

Una gita in Sardegna prima del gran finale con la Roma nella prima gara in casa da campioni d'Italia. E soprattutto della sfida, decisiva per proseguire il viaggio europeo a Lisbona, con l'Olympique Lione. La Juventus si prepara al match contro il Cagliari di Zenga con l'obiettivo di fare delle rotazioni intelligenti per arrivare nel migliore dei modi all'appuntamento del 7 agosto.



Con Paulo Dybala out a causa dell'elongazione al retto femorale della coscia sinistra la priorità per la Vecchia Signora è quella di recuperare, fisicamente e psicologicamente, Gonzalo Higuain. Perché la Joya, che ha fatto capolino al Training Center della Continassa, farà di tutto per esserci, ma la sua presenza in Champions è in forte dubbio. E lo sarà fino all'ultimo. Il 'Pipita', che dal post lockdown ha giocato poco, complice anche un problema alla schiena, guiderà così l'attacco dei bianconeri alla Sardegna Arena insieme allo stakanovista Cristiano Ronaldo. Che non conosce riposo e vuole ancora ritoccare i propri record. A centrocampo la squalifica di un Adrien Rabiot che nelle ultime uscite è stato tra i più convincenti apre la strada al rilancio di Aaron Ramsey. Per il gallese quella contro il Cagliari è una chance preziosa per rilanciarsi nelle gerarchie in vista della campagna europea. In mezzo probabile impiego dal 1' anche per Blaise Matuidi, anche se Sarri è comunque intenzionato a dar spazio a qualche giovane: Simone Muratore, già ceduto all'Atalanta, è il principale indiziato a trovare spazio nell'undici titolare o a gara in corso. Tra i pali invece tornerà Gianluigi Buffon, in difesa probabile l'inserimento di Daniele Rugani al posto di uno tra Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci, tra i giocatori più 'spremuti' da quando il campionato è ripartito. Da non escludere, comunque, il possibile utilizzo di Merih Demiral, tornato al lavoro con i compagni da qualche settimana dopo il grave infortunio di gennaio. Per una Juve in campo a Cagliari ma con la testa, inevitabilmente, alla sfida con il Lione.

L'allenatore della Juve Sarri, ha reso noto stamattina la lista dei 22 giocatori convocati per la gara di questa sera alla 'Sardegna Arena' di Cagliari. A riposo Chiellini, De Ligt, Danilo e Ramsey, c'è invece Cristiano Ronaldo, in lotta per la classifica marcatori con Ciro Immobile. Squalificato Rabiot. Questa la lista completa. Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio. Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta. Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters. Attaccanti: Ronaldo, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia.

