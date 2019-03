Juve-Atletico, la stampa celebra Ronaldo: "Re della Champions, impone la sua legge"

La tripletta con cui Cristiano Ronaldo ha steso l'Atletico Madrid permettendo alla Juventus di rimontare il 2-0 dell'andata e di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League viene celebrata anche dai quotidiani sportivi stranieri, a cominciare da quelli spagnoli. "Cristiano re della Champions", titola in prima pagina 'As' aggiungendo che CR7 ha "distrutto" i colchoneros. Discorso simile per 'Marca' che sottolinea come "Cristiano impone la sua legge". Per 'El Mundo Deportivo', giornata vicino all'ambiente catalano, il fuoriclasse bianconero "spezza i sogni dell'Atletico".

La serata storica di Ronaldo e dalla Juventus viene esaltata anche in patria. "La leggenda continua", titola 'A bola'. In Francia L'Equipe definisce CR7 "fenomenale", mentre in Inghilterra - che dà ampio risalto al roboante 7-0 con cui il Manchester City ha eliminato lo Schalke 04 - il 'Daily' Mirror' scrive "un altro anno, un altro miracolo di Ronaldo".

