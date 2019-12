Joao Felix è il 'Golden Boy 2019': "E' stato un grande anno"

E' Joao Felix, attaccante dell'Atletico Madrid, il vincitore dell'edizione 2019 del 'Golden Boy', premio istituito da Tuttosport e assegnato ogni anno al miglior calciatore Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. "Dedico questo premio alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra e anche a quelli del Benfica", il commento sul palco del giovane campione lusitano. La cerimonia di premiazione si è svolta alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Presenti, tra gli altri, il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, lo Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici, il ct della Nazionale Roberto Mancini e il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, premiato come miglior giocatore italiano Under 21.

"Sono contento, è stato un grande anno, prima con il Benfica e poi con l'Atletico", ha commentato poi Joao Felix. "Ronaldo? E' sempre molto carino con me, mi ha fatto i complimenti, mi è sempre stato vicino. E' un idolo, adesso dividere lo spogliatoio con lui in nazionale - ha aggiunto l'attaccante classe 1999 - è qualcosa di incredibile. Se mi piacerebbe, oltre al Portogallo, giocare in un club con lui? Sì, anche". Nell'urna degli ottavi di Champions, l'Atletico ha pescato il Liverpool: "Le partite sono tutte difficili, non c'è mai un favorito, noi faremo di tutto per passare il turno", ha aggiunto.

