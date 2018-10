Nazionale in campo a Genova, Italia-Ucraina 0-0 | Live

Roberto Mancini conferma il 4-3-3 per affrontare a Genova l'Ucraina di Andriy Shevchenko in amichevole. In porta c'è Donnarumma, in difesa il ct schiera Florenzi a destra, la coppia Bonucci-Chiellini in mezzo, Biraghi a sinistra; a centrocampo si rivede Verratti al fianco di Jorginho e dell'esordiente Barella del Cagliari; in attacco il tridente formato da Bernardeschi, Insigne e Chiesa.

ITALIA-UCRAINA 0-0

7' Italia vicina al gol. Girata pericolosa di Bonucci, bravo il portiere a sventare la minaccia

5' Occasione Italia. Tiro insidioso di Bernardeschi, ma Pyatov riesce a respingere

Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho; Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

UCRAINA: Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matviyenko; Marlos, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyj, Konoplyanka; Yaremchuk. All. Shevchenko.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata