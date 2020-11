Italia, Mancini rimane positivo. Con la Bosnia in panchina ancora Evani

Mercoledì sfida decisiva per gli Azzurri in Nations League

Roberto Mancini è ancora positivo al coronavirus. Il ct dell'Italia rimane in isolamento a casa e non potrà seguire la Nazionale nell'ultima, decisiva sfida della fase a gironi di Nations League contro la Bosnia Erzegovina, in programma mercoledì sera alle 20.45.

Sarà dunque Alberico Evani a guidare gli azzurri dalla panchina nella delicata trasferta di Sarajevo. Un match decisivo, con gli Azzurri che con una vittoria si garantirebbero l’aritmetica qualificazione alla Final Four che dovrebbe disputarsi a Milano e Torino nell’ottobre 2021.

In Bosnia potrebbe bastare anche un pareggio qualora i Paesi Bassi non riuscissero a vincere in casa della Polonia o addirittura una sconfitta nell’eventualità di un pari nell’altra gara del girone.

L'Italia, che si è guadagnata il diritto di essere testa di serie al sorteggio delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, è chiamata ora a superare l’ultimo ostacolo per centrare la sua prima Final Four di Nations League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata