Qualificazioni Euro 2020, Italia-Liechtenstein

Dopo la vittoria contro la Finlandia, l'Italia si impone con 3 punti nel girone J, di cui fanno parte anche Armenia, Grecia, Bosnia Erzegovina e Liechtenstein. Quest'ultima è la sfidante del match di stasera, al Tardini. Il ct Roberto Mancini effettua ben sette cambi nella formazione con cui la nazionale affronterà il Liechtenstein a Parma nella seconda gara di qualificazioni a Euro 2020. In porta c'è Sirigu al posto di Donnarumma, in difesa Mancini come terzino destro e Spinazzola a sinistra. In mezzo Bonucci e Romagnoli al posto di Chiellini. A centrocampo la novità è Sensi al posto di Barella. In attacco, invece, il ct schiera dal primo minuto Quagliarella al posto di Immobile con al fianco Politano e Kean.

ITALIA-LIECHTENSTEIN 3-0

35' Ancora Italia! Quagliarella segna su calcio di rigore

32' Verratti raddoppia: ora è 2-0 per l'Italia

18' Stefano Sensi sblocca il risultato: l'Italia passa in vantaggio

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean. Allenatore: Mancini.

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Goppel; Sele, Polverino, Wieser, Kuhne; Hasler, Salamovic. Allenatore: Kolvidsson.

