Inter, Wanda Nara twitta foto di Icardi in lacrime

Nella notte Wanda Nara, moglie e manager dell'attaccante argentino dell'Inter Mauro Icardi, ha pubblicato su Twitter un collage di fotografie del bomber, con al centro uno scatto del giocatore in lacrime. Un tweet che è riferito alla difficile situazione che si è venuta a creare tra il calciatore e la società, che ha portato alla decisione di Luciano Spalletti di togliergli la fascia di capitano ed escluderlo momentaneamente dalla formazione titolare. Oggi in campo dal primo minuto a San Siro, contro la Sampdoria, al suo posto andrà Lautaro Martinez.

Decine le risposte al tweet di Wanda Nara e anche i messaggi indirizzati direttamente a lei dai tifosi nerazzurri: da quasi tutti la richiesta è quella di risolvere la situazione per far tornare l'armonia tra giocatore e società.

