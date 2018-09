Inter-Fiorentina annullata squalifica di Luciano Spalletti. Questa sera in panchina

Luciano Spalletti sarà regolarmente in panchina questa sera nel match di San Siro contro la Fiorentina che apre la sesta giornata di Serie A. E' stato infatti accolto il ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di una giornata inflitta al tecnico toscano, espulso per una esultanza considerata eccessiva in occasione del gol di Brozovic con la Sampdoria. Spalletti aveva esultato dopo la rete della vittoria di Brozovic mettendosi a urlare in primo piano davanti alla telecamera. La sua esultanza (dopo due gol annullati dal Var) era parsa polemica al quarto uomo che l'aveva segnalata all'arbitro Guida che aveva invitato Spalletti a lasciare la panchina.

"La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale, sentito il Quarto Ufficiale, ha accolto il ricorso dell'Inter e per l'effetto ha annullato la squalifica per una giornata inflitta al tecnico nerazzurro Luciano Spalletti commutandola in un'ammenda di 5mila euro", si legge nel comunicato della Figc.



