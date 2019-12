Inter, sospesa la conferenza di Conte: "Rispetto da media"

Il club nerazzurro non ha mandato il tecnico pugliese in sala stampa prima della gara di Firenze per protesta contro "una lettera offensiva pubblicata dal Corriere dello Sport"

In polemica con alcuni organi di stampa l'Inter oggi ha annullato la conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina al Franchi. "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media che devono garantire il rispetto delle persone oggi non si terrà la conferenza stampa", si legge nel comunicato del club nerazzurro.

La lettera del tifoso:

"Salve signor Italo Cucci, godo (si può dire) nel vedere la grande Inter surclassata dal Barcellona B che ha fatto vedere come si gioca a pallone a quell’esaurito del suo allenatore. Poi sentire i due telecronisti che continuavano a rimarcare le assenze di Sensi e Barella! Va bene che per salvare la pagnotta (stipendio) si può dire di tutto, però un po’ di onestà non guasterebbe. Giocavano contro il Barcellona B! Dimenticavo, non sono tifoso né della Juve né di altre squadre di prima faccia, ma tifoso del Bologna, però contesto questa beatificazione di Conte che nella sua carriera, nonostante le vittorie, non ha mai fatto vedere un bel gioco... "

