Inter preme per Eriksen, Ausilio vola a Londra

L'Inter fa sul serio per Christian Eriksen. Come riporta il 'Daily Mail' Piero Ausilio è volato a Londra per chiudere l'operazione con il Tottenham presentando un'offerta da 14 milioni di euro. Il dirigente nerazzurro incontrerà i vertici degli Spurs. Gli inglesi chiedono poco più di venti milioni di euro, mentre da Milano non vogliono spingersi oltre i 14 più bonus. Il centrocampista danese va in scadenza a giugno: per lui è pronto un contratto di quattro anni e mezzo da 7,5 milioni a stagione più 2 di bonus.

