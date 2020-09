Inter, Perisic cita Brady: "Se hai un'occasione di scendere in campo non sprecarla"

"Non me ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un'occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda". Così l'attaccante dell'inter Ivan Perisic in un post su Instagram cita la frase del celebre campione di football americano Tom Brady. L'esterno croato, dopo un anno al Bayern Monaco, non è stato riscattato dal club bavarese e dunque ha fatto rientro al club guidato da Antonio Conte. La citazione sembra far intendere che il calciatore abbia tutta la voglia e l'intenzione di prendersi le sue rivincite con la maglia nerazzurra dopo la bocciatura della scorsa stagione.

