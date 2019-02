Inter, paura per Wanda Nara: sasso contro l'auto, a bordo anche i figli

Momenti di tensione e paura questa mattina per Wanda Nara e i suoi figli. Un sasso ha colpito il finestrino della sua auto mentre la donna, moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, si trovava al volante, non lontano da San Siro. Lo riporta l'edizione online della 'Gazzetta dello Sport'. Wanda sembra intenzionata a sporgere denuncia nelle prossime ore. In questi giorni la showgirl argentina e suo marito sono finiti al centro delle critiche, con molti attacchi sui social, per la decisione da parte del club nerazzurro di togliere la fascia di capitano all'attaccante, che in tutta risposta ha rifiutato di seguire i compagni di squadra per la trasferta di Europa League contro il Rapid Vienna non rispondendo alla convocazione.

"Spero che" il responsabile "venga preso", ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Se è successo qualcosa dobbiamo esporre denuncia perché queste cose non vanno bene - ha aggiunto - Spero che chi ha compiuto quest'atto venga preso".

