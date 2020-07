Inter, patente ritirata per Brozovic: positivo all'alcol test

Guai per il centrocampista nerazzurro, sanzionato anche per l'uso di una targa straniera sulla Rolls Royce di sua proprietà

Sul campo i risultati non decollano, fuori dal campo le cose non vanno tanto meglio. Non è un bel periodo in casa Inter. Marcelo Brozovic, pilastro del centrocampo nerazzurro, è passato con il rosso nella notte tra venerdì e sabato in zona Navigli ed è stato fermato dai carabinieri: sottoposto all'alcol test, il giocatore croato è risultato positivo, seppur di poco oltre i limiti consentiti. Lo riporta il 'Corriere della Sera', spiegando che al calciatore è stata ritirata la patente. Inoltre Brozovic è stato sanzionato anche per l'uso di una targa straniera (tedesca) sulla Rolls Royce di sua proprietà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata