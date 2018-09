Inter ok, oggi in campo le altre big

Al via con l'anticipo di mezzogiorno Torino Napoli il programma domenicale della quinta giornata di serie A. Ieri sera altra vittoria in extremis per l'Inter, dopo l'incredibile rimonta contro il Tottenham in Champions. I nerazzurri vincono 1 a 0 a Marassi contro la Sampdoria grazie a un gol di Brozovic segnato al 94esimo minuto. Sempre ieri il Parma ha battuto 2 a 0 il Cagliari, e il 3 a 0 della Fiorentina, al momento seconda in classifica, alla Spal. Alle 15 la Roma è di scena a Bologna e la Lazio ospita il Genoa, il Chievo l'Udinese. Alle 18 si gioca Milan-Atalanta. Il posticipo delle 20.30 è tra Frosinone e Juventus.