Inter Miami: ufficiale ingaggio di Higuain

Gonzalo Higuain sbarca in Major League. All'indomani dell'ufficializzazione della rescissione con la Juventus, il club statunitense ha annunciato - attraverso Twitter - l'ingaggio del centravanti argentino.

"Prima di tutto voglio ringraziare l'Inter Miami per lo sforzo fatto per ingaggiarmi. Penso che sarà una esperienza bellissima nella mia vita. Cercavo una nuova esperienza, in un nuovo campionato e in una splendida città. Sono davvero felice di essere qui e che sia tutto ufficiale", le prime parole del 'Pipita'. "Il mio obiettivo è di far crescere la squadra, essere competitivo e aiutare il club a crescere con l'esperienza che ho maturato in Europa in questi anni. Penso che ci sia una buona base per poter fare grandi cose - ha aggiunto Higuain - Spero di dare il mio contributo e che la squadra possa trovare maggiore fiducia e ottenere risultati positivi. Penso ci siano aspetti da migliorare, sono molto entusiasta di essere qui".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata