Inter, Marotta: "Lo scudetto sarà ancora della Juve"

L'ad nerazzurro a Roma per i 10 anni dell'Alta Velocità di Ferrovie dello Stato: "Non mi aspettato effetti così immediati di Conte sulla squadra"

La scaramanzia non manca all'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta presente a Roma per i 10 anni dell'Alta Velocità di Ferrovie dello Stato. "Scudetto? La Juventus ha potenzialmente due squadre fortissime, quindi credo che anche quest'anno riuscirà a vincerlo", ha dichiarato il dirigente nerazzurro, predicando calma.

"Siamo solo alla 14a giornata, è ancora troppo presto, anche se alzare un trofeo già quest’anno sarà molto complicato. Ma non mi aspettavo effetti così immediati di Conte sulla squadra - ammette Marotta -. In fondo per vincere ci vuole sempre: grande cultura del lavoro, senso di appartenenza e competenza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata