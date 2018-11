Il Senegal sbaglia l'indirizzo email dell'Inter: per Keita Baldé niente nazionale

Aveva occasione per rilanciarsi dopo un avvio di stagione non proprio esaltante con l'Inter, ma Keita Baldé non è stato convocato dal suo Senegal per un motivo che ha dell'incredibile. Nessun acciacco fisico, ma solo un problema di comunicazione: "Abbiamo inviato la convocazione a un vecchio indirizzo e-mail che l'Inter non usa più - fa sapere in una nota il vicepresidente della Federcalcio senegalese Abdoulaye Sowla - e allo stato attuale il giocatore non può muoversi perché il suo club è intransigente". Per l'attaccante, dunque, nessuna sfida contro la Guinea Equatoriale, in programma sabato 17 novembre e valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.



I numeri con l'Inter. Per il numero 11 nerazzurro finora solo 351 minuti disputati partendo molto spesso dalla panchina: 11 le partite giocate, un solo assist contro il Genoa e 0 gol. E quando ci si mette la sfortuna anche nel momento di andare in nazionale, allora diventa tutto più difficile.

