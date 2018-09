Icardi VS Simeone, sfida tra bomber in Inter-Fiorentina | Le probabili formazioni

Vittorie in extremis contro Tottenham e Samp e umore alle stelle. Ora la Fiorentina, stasera a San Siro e con uno Spalletti in più (squalifica tolta), reduce dalla vittoria contro la Spal e terza in classifica a +3 dai nerazzurri.

Primo turno infrasettimanale della stagione! Stasera #InterFiorentina



Con chi e da dove seguirete la sfida di San Siro? #ForzaInter #BrothersOfTheWorld pic.twitter.com/TCH20OHHBG — Inter (@Inter) 25 settembre 2018

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli.

