Inter, dall'Inghilterra certo l'arrivo di Ashley Young

Dall'Inghilterra ne sono certi: Ashley Young è pronto a firmare un pre-contatto con l'Inter entro questa settimana. Secondo il Daily Mail, l'avventura a Manchester durata ben 9 anni sarebbe giunta ai titoli di coda con Young pronto a lasciare lo United e la Premier League per sbarcare alla corte di Antonio Conte. L'ex nazionale inglese è in trattativa avanzata con il club nerazzurro e firmerà un contratto nei prossimi giorni che gli permetterà di arrivare già a gennaio (il suo contratto con il Manchester United scadrà il prossimo giugno) e ritrovare l'ex compagno Romelu Lukaku. L'accordo vedrà il calciatore 34enne unirsi all'Inter con un accordo di massima per un contratto fino al 2021.

