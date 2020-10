Inter, Conte: "Milan forte, incontreremo difficoltà"

"Noi cerchiamo di fare bene in tutte le partite che giochiamo. Ogni singola partita vale tre punti, sicuramente il derby porta delle difficoltà maggiori, intanto perché affrontiamo una squadra forte, che sta facendo molto bene. Ha ripreso quest'anno nella giusta maniera, Noi vogliamo far bene sapendo che domani ci saranno delle difficoltà". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del derby.

"Se all'Inter giochi poco o meno questo non lo so, in questo momento per me sta giocando il giusto", ha aggiunto l'allenatore dei nerazzurri a proposito delle parole di Christian Eriksen, che dal ritiro della nazionale ha rimarcato uno scarso utilizzo in nerazzurro. "Io prendo delle decisioni sempre per il bene della squadra, poi posso sbagliare o meno e questo è relativo - ha proseguito - Sono contento di quello che sta dando all'Inter, di come si è integrato in gruppo. Penso che anche lui sia felice di lavorare con questo gruppo di calciatori, con me e il suo staff. Ci sarà spazio per lui come per tutti gli altri, sarà una stagione lunga, difficile ed estenuante. Penso che abbia avuto il suo spazio e abbia dimostrato anche all'Inter il suo valore".

