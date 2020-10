Inter, Conte: "Lukaku assenza importante ma non avremo fretta"

Antonio Conte ha presentato l'anticipo di sabato alle 18 di San Siro contro il Parma, valido per la sesta giornata di serie A. "Onestamente penso che il Parma abbia una propria fisionomia. Le squadre di Liverani cercano sempre di giocare a calcio. E' inevitabile che ci sarà sempre una strategia dietro ogni partita. Come ce l'abbiamo noi ce l'ha il Parma", le parole del tecnico salentino che poi ha sottolineato l'importante assenza di Lukaku, fuori per infortunio. "Ha avuto un problemino muscolare contro lo Shakhtar, quando ha calciato la punizione. Ha un affaticamento ed è giusto recuperarlo nel migliore dei modi. E' un giocatore importante, come gli altri, soprattutto in un momento in cui c'è anche l'assenza di Alexis Sanchez. Stiamo monitorando la situazione per il meglio del calciatore e dell'Inter", ha continuato Conte aggiungendo. "Dispiace, perchè in questo periodo ne avremmo bisogno. Stiamo recuperando dei calciatori dal virus, so che possiamo e dobbiamo fare bene a prescindere", ha aggiunto.

Ad aprire la sesta giornata di serie A sabato alle 15 Crotone-Atalanta. Domenica tra le altre Udinese-Milan (ore 12.30), Spezia-Juventus (ore 15), Napoli-Sassuolo (ore 18), Roma-Fiorentina (ore 18). In serata il derby Genova, Samp-Genoa. Lunedì Verona-Benevento.

