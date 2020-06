Inter chiamata al riscatto senza Conte, a Parma per restare in corsa

L'allenatore nerazzurro non sarà in panchina per squalifica in seguito all'ammonizione rimediata durante la gara pareggiata col Sassuolo

di Luca Masotto

Dimenticare l'harakiri' di San Siro non sarà facile ma il campionato d'estate senza pause aiuta a resettare in fretta. L'Inter è chiamata a voltare subito pagina, dimenticare il passo falso contro il Sassuolo e rialzare la testa gettando via mortificazioni e autolesionismi. Conte inginocchiato, con la mani sui capelli dopo il clamoroso 3-3 subito nei minuti di recupero contro il Sassuolo è stata per due giorni, insieme alla traversa 'impossibile' di Gagliardini, l'immagine di una squadra che sembra aver perso quel furore agonistico e quella cattiveria che avevano caratterizzato la prima parte di campionato.

Contro il Parma al Tardini c'è tanta voglia di rimettersi in corsa ma per cercare di non sbandare ancora serve qualità e personalità, attenzione, sacrificio e freddezza. I primi due sono i veri punti deboli di un gruppo che, qualora dovesse subire altri cali di tensione, metterebbe a rischio anche il posto in Champions League. Dunque vietato sbagliare.

L'idea è quella di sempre, costruire per il futuro e in quest'ottica rientra l'affare Hakimi: sull'esterno di origini marocchine del Real Madrid, in prestito al Dortmund, l'Inter sta giocando al rialzo e stando all stampa spagnola l'accordo sembra essere ormai cosa fatta. La cifra che dovrebbe versare il club nerazzurro nelle casse del Real Madrid è di circa 40 milioni di euro più bonus, uno dei motivi che hanno spinto l'esterno a scegliere l’Inter nonostante ci sia ancora adesso il forte pressing del Bayern Monaco. Ma al di là delle scelte di mercato c'è il presente da non farsi sfuggire di mano.

L'Inter dovrà fare a meno del suo allenatore: Conte infatti è stato squalificato per una giornata dopo l'ammonizione contro il Sassuolo. In panchina lo sostituirà Cristian Stellini che ha invocato lucidità e freddezza sotto porta per centrare la vittoria: "Ci aspetta una partita importante dopo un pareggio fastidioso. L'esperienza fatta ci sarà utile per domani".

Il vice ricorda la gara di andata quando i Ducali hanno strappato un pareggio: Serve una prestazione di livello e duttilità nell'interpretare i momenti della gara, nell'ultima partita è stata un po' la nostra pecca". Peserà l'assenza di Skriniar, espulso a San Sito contro il Sassuolo e il gioco verrà affidato in larga parte a Eriksen in continua crescita anche se contro i neroverdi non ha impressionato troppo. "Siamo più che soddisfatti di quello che Christian sta facendo e ci aspettiamo una progressione continua dei suoi miglioramenti. Siamo sicuri che questo succederà", ha dichiarato Stellini.

Serve una prova del gruppo e dei suoi attaccanti Lukaku e Lautaro per non perdere la Lu-La e tenere ancora aperte le porte della speranza. Il Parma però è avversario tra i più temibili da affrontare e il tecnico D'Aversa vuole tenere ancora vive le ambizioni per un posto in Europa League: "Loro verranno sicuramente qui per fare un risultato pieno. Dobbiamo ragionare sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte. Non sarà una partita semplice ma siamo vogliosi di far bene e cercare di portare a casa un risultato positivo". L'Inter è avvisata.

