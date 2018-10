Inter, fatturato da 347 milioni, Thohir esce dal Cda

L'assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato i risultati finanziari del club relativi all'anno finanziario 2018. I risultati hanno confermato la tendenza al rialzo degli ultimi due anni sotto la guida del neo presidente Steven Zhang, con ricavi dichiarati consolidati pari a 347 milioni di euro, un aumento del 9% rispetto al 2017 e del 45% rispetto al 2016. I numeri dell'anno finanziario 2018 sono stati approvati dagli azionisti. Gli azionisti hanno inoltre approvato la composizione del nuovo consiglio di amministrazione di FC Internazionale Milano S.p.A. e ringraziano Erick Thohir per il suo servizio come membro del consiglio. Nel frattempo - si legge in una nota - sono stati raggiunti importanti risultati nel corso dell'ultima stagione, tra i quali figurano il quarto posto finale in Serie A, che ha garantito la qualificazione alla Uefa Champions League, i molti successi delle squadre giovanili e la più alta media spettatori in Sere A fatta registrare dall'Inter per il terzo anno consecutivo con più di 57.000 appassionati di media a partita.



