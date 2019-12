Inter beffata dalla Fiorentina, nerazzurri agganciati dalla Juve

L'Inter viene beffata nel finale contro la Fiorentina, si fa raggiungere siull'1-1 ed è costretta a condividere il primo posto in classifica con la Juventus. Non è bastato il gol di Borja Valero all'8' per congelare il match e portarlo a termine fino alla fine. La squadra di Conte ha pagato troppi errori in fase offensiva, la notte storta di Lukaku e Lautaro e proprio quando ormai era sicura di portare a casa tre punti preziosi è stata briuciata al 92' da Vlahovic entrato al posto di Chiesa apparso ancora non in buone condizioni.

