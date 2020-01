Inter: Ashley Young a Milano per le visite mediche

Ashley Young è arrivato a Milano per effettuare le visite mediche di rito e firmare il contratto come nuovo giocatore dell'Inter. Come mostrato da foto e video circolanti sui social, il quasi 35enne esterno sinistro inglese è sbarcato intorno a mezzogiorno all'aeroporto di Malpensa, dove ad accoglierlo c'erano giornalisti, fotografi e cameraman. Giacca di jeans e cappuccio, l'ex capitano del Manchester Utd si è concesso un rapido saluto prima di salire in auto e recarsi a Milano per iniziare l'iter delle visite.​​​​​​​

