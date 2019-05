Inter, Antonio Conte è il nuovo allenatore: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita"

E' ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta", spiega il nuovo ct nerazzuro. "Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

"Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo", ha commentato il presidente dell'Inter Steven Zhang.

