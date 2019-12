Inter-Roma, Conte: "Gara di difficoltà altissima"

"E' una gara dal livello di difficoltà altissimo". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma in programma venerdì a San Siro alle 20,45 per 15esima giornata di serie A. "Hanno entusiasmo e fiducia, affrontiamo una squadra che sta bene. Ma noi dobbiamo pensare a noi, a quello che stiamo facendo, sapendo che ci sarà da soffrire e che dobbiamo essere quanto più precisi in fase realizzativa", ha aggiunto. Parlando della crescita esponenenziale della sua squadra, Conte ha detto: "Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, sia in fase di possesso che di non possesso. Ci sono margini di miglioramento, sicuramente dobbiamo spingere sempre forte se vogliamo dare fastidio e stare nella parte alta della classifica. Non possiamo tenere l'acceleratore a metà, comporterebbe grandi rischi e non possiamo permettercelo".

Sul momento di Lautaro l'ex ct della Nazionale spiega: "E' un giovane che sta lavorando tanto, si è messo a disposizione e sta crescendo. Ma vorrei che non ci si fossilizzasse solo su un giocatore, perchè è una mancanza di rispetto verso tutta la squadra".

L'allenatore dell'Inter affronta anche il tema infortuni: "Non c'è tempo per piangersi addosso, ma dobbiamo dare il massimo da qui a Natale". "Noi dobbiamo arrivare alla sorta nel miglior modo possibile, non è una questione di svolta o non svolta - prosegue Conte -. Poi dopo la sosta potremo rifiatare con il recupero di un bel po' di giocatori. Ora pensiamo partita per partita, ne mancano 4 molto importanti e dobbiamo stringere i denti",

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata