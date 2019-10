Inter-Napoli, arrestato l'investitore dell'ultrà varesino Daniele Belardinelli

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino italiano ritenuto responsabile dell'investimento dell'ultrà varesino Daniele Belardinelli lo scorso 26 dicembre nel corso degli scontri prima di Inter-Napoli. Gli agenti della Digos di Milano, coadiuvati dagli agenti della Digos di Napoli, coordinati dalla Procura di Milano, hanno condotto le indagini che hanno portato al provvedimento restrittivo per omicidio volontario. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in Questura di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata