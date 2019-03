Inter-Icardi, pace fatta: l'argentino torna ad allenarsi in gruppo

L'attaccante non si allenava con i compagni dallo scorso 13 febbraio e non scende in campo dalla partita contro il Parma dello scorso 9 febbraio

Pace fatta. Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo di giocatori dell'Inter non convocati dalle varie nazionali. L'attaccante argentino, arrivato di buon mattino alla Pinetina, si è limitato per ora ad un lavoro atletico per recuperare la migliore condizione in vista della ripresa del campionato. Icardi non si allenava con i compagni dallo scorso 13 febbraio e non scende in campo dalla partita contro il Parma dello scorso 9 febbraio.

L'Inter fa sapere che Icardi ha svolto la prima parte della seduta con la squadra, poi ha effettuato un lavoro specifico finalizzato al rientro in campo. Per il resto della squadra, senza 11 nazionali, seduta tra palestra e campo agli ordini di Luciano Spalletti.

