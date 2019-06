Insigne: "Sarri alla Juve? Per i napoletani è un tradimento, spero cambi idea"

"Sarri per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto sempre tanto, ma è un professionista. Se andrà alla Juve farà male ma non posso recriminare perché con noi ha dato tutto e anche per me ha fatto tanto. E' duro immaginarlo su quella panchina". Non usa mezzi termini Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, a proposito delle voci che danno Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. "So come i napoletani stanno vivendo questa situazione. Ancora non è ufficiale. Tradimento se va alla Juve? Per i napoletani sicuramente. Vuole tornare in Italia ma spero che cambi idea", ha detto ancora dal ritiro di Coverciano, dove l'Italia sta preparando il doppio impegno per le qualificazioni all'Europeo del 2020, contro Grecia e Bosnia Erzegovina.

