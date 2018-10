John Terry annuncia il ritiro da calciatore: diventerà allenatore

L'ex capitano del Chelsea e dell'Inghilterra ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocato all'età di 37 anni, pronto ad intraprendere quella da allenatore. Terry, che ha trascorso gran parte della sua carriera con il Chelsea, ha giocato nell'Aston Villa nella scorsa stagione e il club di Birmingham ora vorrebbe si unisse al loro staff tecnico come parte di un nuovo assetto dopo aver esonerato il manager Steve Bruce in settimana. "Dopo 23 incredibili anni da calciatore, ho deciso che è il momento giusto per ritirarmi", ha detto Terry in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram.

In carriera Terry ha giocato 492 partite con la maglia del Chelsea, di cui è stato capitano dal 2004 al 2017 realizzando 41 reti. Ma ha vestito anche le maglie di Nottingham Forest e Aston Villa e con la nazionale inglese vanta 78 presenze con 6 reti. Nel suo palmares ci sono 5 campionati inglesi, 5 coppe d'Inghilterra, 3 coppe di Lega, 2 Community Shield, 1 Champions League e 1 Europa League tutto con il Chelsea.



