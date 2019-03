Incredibile a Parigi, il Manutd ribalta il Psg: 1-3 e si qualifica

Champions League ancora amara per Gigi Buffon. Il Manchester United si qualifica per i quarti di finale grazie alla clamorosa vittoria per 3-1 in casa del Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Non è bastato ai parigini il successo per 2-0 nella gara di andata ad Old Trafford. Per il Manchester doppietta di Lukaku e rigore decisivo di Rashford. Non basta al PSG il gol firmato da Bernat.

Primo tempo spettacolare e ricco di emozioni. Manchester in vantaggio dopo appena due minuti grazie ad un retropassaggio errato di Kehrer verso Thiago Silva, su cui è bravo ad approfittarne Lukaku che elude l'uscita disperata di Buffon e segna a porta vuota. Il PSG reagisce e trova il pareggio dopo dieci minuti con Bernat che di piatto deposita in rete un assist di Mbappé. La squadra di casa domina, sfiora più volte il vantaggio ma alla mezzora si ritrova di nuovo sotto. Su una conclusione forte di Rashford dai 25 metri, Buffon non è impeccabile e la respinge addosso a Lukaku che da due passi firma l'1-2..

Nel secondo tempo il leit motiv è lo stesso, con il PSG che mantiene sempre in meno le redini del gioco sfiorando più volte il gol del pareggio prima con Di Maria e poi con Mbappé. In pieno recupero, però, succede l'incredibile: con l'ausilio del VAR l'arbitro Skomina concede un calcio di rigore al Manchester United per un tocco con il braccio di Kimpembè su tiro di Dalot. Dopo minuti di spasmodica attesa, Rashford dal dischetto batte Buffon con freddezza consegnando la qualificazione ai Red Devils. Al triplice fischio finale esplode la gioia della giovane squadra di Solskjaer, solo lacrime invece per i giocatori del PSG e di Neymar costretto in tribuna. Per il tecnico dei parigini Tuchel il fallimento europeo potrebbe voler dire anche l'addio a fine stagione

