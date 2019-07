In mare con lo scooter: Balotelli e l'amico denunciati per la scommessa

Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia municipale di Napoli in seguito all'episodio, il cui video ha fatto il giro del web, in cui ha offerto 2mila euro a un amico, Catello Buonocore, per buttarsi in mare direttamente dal molo con il motorino. I vigili hanno denunciato il calciatore per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo.

Balotelli è stato denunciato insieme con la persona che guidava lo scooter e si è gettato in mare per scommessa con il calciatore. Si tratta di un imprenditore di Castellammare di Stabia che secondo la polizia municipale di Napoli, che si è occupata del caso, è un amico di vecchia data del giocatore. La denuncia è scattata per abbandono rifiuti, perché il motorino ha sversato in mare oli, grasso e anche la benzina, dato che poi è stato ritrovato senza il tappo del serbatoio. Denuncia anche per getto pericoloso di cose, mentre sarà la magistratura a decidere sulle ipotesi di istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d'azzardo.

Il motorino è stato ritrovato in una via poco lontana dal luogo della scommessa, il cui video ha fatto il giro del web. Secondo quanto ricostruito dai vigili, lo scooter sarebbe stato recuperato con delle corde da alcuni ragazzi presenti, sempre dietro compenso. Tutto era nato quando Balotelli aveva promesso 2mila euro all'amico se si fosse lanciato in mare con il motorino, cosa che l'amico ha fatto. Il proprietario del motorino pare non fosse presente sul posto al momento dei fatti, e la polizia municipale lo sta rintracciando attraverso la targa, trovata all'interno dello scooter.

