Il Toro stende il Milan 2-0 e sogna la Champions

Il Toro batte il Milan 2-0 nel posticipo della 34esima di serie A, e vede la Champions. Tutte e due nel secondo tempo le reti dei granata, a segno Belotti su rigore e Berenguer. I granata e i rossoneri ora sono a meno due punti dal quarto posto della Roma, appaiati a quota 56, dove c'è anche l'Atalanta che deve giocare stasera alle 19 contro l'Udinese in lotta per la salvezza. Crede ancora in un posto in Champions anche la Lazio, che ha espugnato 2-1 il difficile campo della Sampdoria. Il turno si chiude stasera con Fiorentina-Sassuolo, due squadre che non hanno piùniente da chiedere a questa stagione di serie A.