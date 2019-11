Il Real vuole Sterling. Pronta l'offerta shock

Si rincorrono le voci di una possibile nuova rottura tra Gareth Bale e il Real Madrid. E Florentino Perez sarebbe disposto a sacrificarlo per arrivare al fuoriclasse del Manchester City, Raheem Sterling. A riportarlo è Sky Sports Uk che parla di un'offerta da capogiro già pronta. Il patron delle merengues, secondo l'emittente inglese, sarebbe pronto a spendere più di 80 milioni, inserendo nella trattativa anche il cartellino dell'attaccante gallese, già protagonista della telenovela estiva che lo ha visto rinunciare all'ultimo il trasferimento in Cina e da tempo ai ferri corti con l'allenatore del Real, Zidane. L'intenzione è quella di chiudere la trattativa già nella finestra di mercato di gennaio, anche se pare più probabile che l'affare possa andare in porto in estate.

