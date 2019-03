Il Real Madrid punta anche Zaniolo e Pjanic

Dopo la deludente stagione che deve ancora concludersi, culminata con l'eliminazione in Champions League e il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, il Real Madrid pianifica per l'estate una autentica rivoluzione. Così sulla stampa spagnola sono già scatenati con le indiscrezioni sulla possibile nuova infornata di 'galacticos' nella prossima sessione di mercato. Oltre ai nomi più roboanti che vanno da Mbappé a Neymar, da Kane ad Hazard fino a Pogba, nella 'lista della spesa' di Florentino Perez ci sarebbero anche diversi giocatori che militano nel campionato italiano. Secondo Marca, per la difesa, oltre al già preso Militao, il Real potrebbe inserirsi nella rincorsa a De Ligt dell'Ajax ma senza dimenticare Skriniar dell'Inter e Koulibaly del Napoli.

Ma è per rinforzare il centrocampo che il Real potrebbe guardare maggiormente all'Italia: fra i nomi segnalati da Marca ci sono Milinkovic-Savic della Lazio e soprattutto Pjanic della Juventus. In prospettiva viene segnalato anche un possibile interesse per Zaniolo della Roma, uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale. Per quanto riguarda l'attacco, infine, nella lista dei nomi accostati al Real c'è da tempo anche quello di Icardi. Ma secondo Marca, l'attaccante argentino dell'Inter sarebbe, insieme ad Aumabeyang dell'Arsenal, solo in seconda fila fra gli obiettivi alle spalle di Kane, Mbappé e Neymar. Una cosa è certa, in estate il Real Madrid è pronto a farla da padrona sul mercato per tornare il più in fretta possibile ai vertici del calcio mondiale.



