Il Napoli piega il Cagliari con una magia di Martens: 1-0 al Sant'Elia

Una geniale pennellata di Mertens dopo un'ora di sbadigli e timori reciproci basta al Napoli per affondare il Cagliari e fare un balzo vistoso in avanti ritrovandosi ora all'ottavo posto in classifica, quanto serve per tornare ad inseguire un posto in Europa. L'1-0 premia la maggiore intraprendenza della squadra di Gattuso che ad avvio ripresa cerca di uscire allo scopero e provare a conquistare punti importanti per un possibile rilancio mentre il Cagliari continua nella fase negativa doi questo 2020 stregato nel corso del quale non è ancora riuscito a vincere in casa. Il Napoli per la seconda partita consecutiva non subisce gol (dopo la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter) e dunque la strada per fare punti sembra tracciata.

