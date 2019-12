Il Napoli esonera Carlo Ancelotti

Nonostante il successo ottenuto martedì sera contro il Genk e la conseguente qualificazione in Champions League Carlo Ancelotti deve dire addio alla panchina del Napoli. Il Napoli poche ore dopo il successo contro i belgi ha infatti annunciato l'esonero del tecnico di Reggiolo. Il comunicato è arrivato in tarda serata e dopo le parole di Ancelotti che sembravano aprire a una possibile riconciliazione tra le parti con l'ex allenatore del Milan che aveva fatto sapere che non si sarebbe dimesso. Per la sua sostituzione in pole position un altro ex rossonero come Gennaro Gattuso.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 10 dicembre 2019

