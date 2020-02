Il Lecce sconfigge il Torino 4-0

Il Lecce sfata il tabù del Via del Mare battendo con un netto 4-0 un Torino totalmente allo sbando e con un Walter Mazzarri sempre più vicino all'esonero. Due gol per tempo per il Lecce: nella prima frazione a segno Deiola all'11' e Barak al 19', nella ripresa Falco al 64' e Lapadula su rigore al 78'. Per la squadra di Fabio Liverani prima importante vittoria stagionale fra le mura amiche e importante balzo in avanti in classifica. I salentini si portano a quota 19 punti, staccando il Genoa al terzultimo posto. Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Torino, che resta fermo a quota 27 punti, con 11 gol subiti nelle ultime due gare e addirittura 17 nelle ultime quattro.

