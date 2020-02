Il Lecce passa a Napoli, Lapadula-Mancosu gelano il S. Paolo: 2-3

Un'attesa lunga 21 anni: il Lecce espugna il San Paolo di Napoli dopo quasi un quarto di secolo e fa un passo in avanti importantissimo nella lotta per la salvezza. Una doppietta di Lapadula e un capolavoro su punizione di Mancosu firmano il 3-2 per i giallorossi pugliesi, non bastano alla squadra di Gattuso le reti di Milik e Callejon. Secondo successo di fila per il Lecce. Dopo le due vittorie di fila contro Juve e Sampdoria, invece, il Napoli incappa nella nona sconfitta stagionale e la terza nelle ultime cinque partite. Gli azzurri restano a quota 30 punti in classifica, sempre a -4 dal sesto posto ma a -12 dalla zona Champions. Tre punti pesantissimi, invece, per il Lecce che sale a 22 punti e conserva tre lunghezze di vantaggio sul Genoa.

