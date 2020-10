Il Giudice Sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino, agli azzurri un punto di penalizzazione

Dopo oltre una settimana di studio delle carte, il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha deciso di infliggere al Napoli la sconfitta per 3-0 a tavolino per non essersi presentato per la partita contro la Juventus, in programma lo scorso 4 ottobre. I partenopei non si erano presentati perchè bloccati dall'Asl per i positivi al Covid nel club azzurro. Mastrandrea ha deciso di infliggere al Napoli anche 1 punto di penalizzazione in classifica nella stagione sportiva 2020/21 per la violazione del protocollo della FIGC. Inoltre il giudice dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposta dal Napoli, rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazione di competenza

